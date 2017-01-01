В Перми ищут подрядчика на прочистку водоотводного канала Мотовилихинского пруда от мусора и мелколесья Мэрия срочно объявила закупку после разноса со стороны краевого правительства

Твитнуть Поделиться Поделиться

Мотовилихинский пруд. Фото: Instagram

Вчера, 16 октября, администрация Перми объявила аукцион на прочистку гидротехнического сооружения Мотовилихинского пруда водоотводного канала и шлюзового оборудования. Максимальная цена контракта составляет 7,3 млн руб.

В техническом задании сказано, что водоотводный канал засорён иловыми наносами на 50—80%. Также в канале много мусора, растут трава, кустарники и даже деревья. Дно рек засорено наносами, причём высота наносов может быть высотой до полуметра. Также присутствуют локальные разрушения железобетонных конструкций стенок водоотводного канала трубчатого водосброса и затворной камеры.

Подрядчику нужно расчистить водоотводный канал от иловых отложений и мусора (144 м), нанести тиксотропный состав серии EMACO (Mapegrout Т40) в местах локального разрушения железобетонных конструкций стенок водоотводного канала, трубчатого водосброса и затворной камеры, убрать траву, кустарники и деревья и вывезти весь мусор на полигон.

Заявки принимаются до 25 октября. Сам аукцион пройдёт 29 октября. Работы по прочистке гидротехнического сооружения требуется провести за 30 дней с момента заключения контракта.

Отметим, что, по плану, расчистка Мотовилихинского пруда завершится в октябре этого года. На прошлой неделе, 11 октября, заместитель председателя правительства Пермского края — министр территориального развития Александр Борисов провёл рабочее совещание по ситуации с расчисткой Мотовилихинского пруда и питающих русел рек. Поводом стали многочисленные жалобы граждан в социальных сетях на качество выполненных работ.

Как сообщает пресс-служба минприроды края, зампред правительства остался недоволен организацией совместной работы ведомств и информирования населения на протяжении хода всех работ. Кроме того, нарекание вызвало ненадлежащее содержание гидротехнического сооружения и прилегающей к нему территории администрацией города. Дело в том, что в районе гидротехнического сооружения (у плит крепления дамбы со стороны пруда и у затворов водосбросного сооружения) скопилось огромное количество мусора. При этом, по условиям контракта с подрядчиком, который занимается расчисткой Мотовилихинского пруда, работы по прочистке канала и гидротехнического сооружения предусмотрены не были.

В результате зампред поручил администрациям города и района усилить контроль за содержанием ГТС, береговых полос и своевременно проводить очистки от мусора.