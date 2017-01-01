Власти Прикамья проверят качество расчистки Мотовилихинского пруда По плану, работы по расчистке водоёма должны были завершиться уже в этом месяце

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Фото: Instagram

Как сообщил министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Килейко в своём Instagram, после жалоб жителей по расчистке пруда минприроды проведёт дополнительную проверку выполненных работ.

«Кроме этого, администрациям города и района необходимо усилить контроль за содержанием гидротехнического сооружения, береговых полос пруда, своевременно проводить очистки от мусора. Напомню, что в районе гидротехнического сооружения было наиболее массовое скопление мусора, что явилось одной из причин объективной критики при расчистке водоёма. При этом по договору с подрядчиком выполнение этих работ предусмотрено не было», — пояснил министр.

Также Дмитрий Килейко сообщил, что расположенный в устье реки Большой Мотовилихи «островок ила», на который жалуются жители, — это на самом деле рельеф местности, который до проведения работ был скрыт под водой. Министр пояснил, что проект по расчистке Мотовилихинского пруда предполагает проведение работ без изменения рельефа, поэтому подрядчик свою работу выполнил, сняв с «островка» 20-сантиметровый слой иловых отложений.

Касательно расчистки русел рек Дмитрий Килейко сообщил, что их расчищали только от древесно-кустарниковой растительности и вручную. «Никто никогда не говорил о расчистке этих малых рек огромными машинами», — подчеркнул министр.

Напомним, что, по плану, расчистка Мотовилихинского пруда завершится в октябре этого года.