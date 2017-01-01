Прикамские полицейские уничтожили более 2 тыс. единиц игрового оборудования

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Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Более 2 тыс. единиц игрового оборудования — игровых автоматов и компьютерной техники, изъятых сотрудниками полиции в ходе расследования уголовных дел о незаконной организации и проведении азартных игр и проведения рейдов, уничтожены на пермском полигоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ликвидация имущества осуществлена механическим способом с помощью применения большегрузной техники.

Процедуре предшествовало вынесение судебного решения о признании техники бесхозной и её передача для уничтожения в Управление Росимущества по Пермскому краю.

С начала года в регионе выявлено 31 преступление в сфере игорного бизнеса, что почти на 30% выше аналогичного показателя за прошлый год. Выявлены 32 лица, совершивших преступления рассматриваемой категории, сообщают в МВД.