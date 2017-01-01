Александровскую думу возглавила директор гимназии

Твитнуть Поделиться Поделиться

Председателем думы Александровского муниципального округа избрана депутат от КПРФ, директор МБОУ «Гимназия» Марина Зимина. Её поддержали восемь депутатов, против высказались пятеро, ещё двое народных избранников от голосования воздержались, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Вопрос о выборе заместителя был перенесён на следующее заседание думы. Исполняющим обязанности главы муниципального округа назначена руководитель Александровского муниципального района Светлана Богатырёва.

Напомним, по итогам выборов в думу муниципального округа, большинство мест в представительном органе получили кандидаты от КПРФ. Они победили в 9 из 15 одномандатных округов. «Единая Россия» получила четыре мандата, «Справедливая Россия» — два.