Вопрос по смене зонирования для строительства «Нового Звёздного» рассмотрят на заседании гордумы

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Фото: НПО «Энергомаш»

Комитет гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории 16 октября одобрил смену зонирования в посёлке Новые Ляды по заявлению ПАО «Протон-ПМ».

До 2024 года на территории 138 га планируется окончательно реализовать проект технополиса «Новый Звёздный» — по сути, районообразующий производственный комплекс для авиации и космонавтики с цехами, испытательными полигонами, складами, лабораториями и социнфраструктурой.

На данный момент на территории введены в эксплуатацию пять цехов и один жилой дом. Через шесть лет там должны появиться новый корпус МАОУ «Техношкола им. В. П. Савиных» на 500 мест, детский сад, спорткомплекс, поликлиника, а к 2025 году должны ввести в эксплуатацию 70 тыс. кв. м жилья для сотрудников (девять пятиэтажных домов с 720 квартирами).

Для этого на территории должно быть установлено несколько зон, позволяющих проектирование, а затем строительство объектов — средней и малоэтажной застройки, обслуживания и деловой активности местного значения, оптовой торговли, открытых рынков.

В конце сентября вопрос был одобрен городской комиссией по землепользованию и застройке. Но тогда у членов комиссии возникли вопросы по соответствию проекта новым изменениям в ПЗЗ по высотности и плотности.

Часть требований компания точно выполнила, особенно это касается высотности (на территории теперь нельзя строить дома выше шести этажей, а в проекте заложены пятиэтажки). Что касается плотности, то так как компания будет реализовывать и социальную инфраструктуру — детсад, школу, поликлинику и стадион, то проект одобрен на всех уровнях.

Окончательное решение осталось за депутатами гордумы, которые должны рассмотреть вопрос зонирования на ближайшем пленарном заседании.