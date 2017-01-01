Технополис «Новый Звёздный» может не вписаться в новые ограничения по плотности Компания разработала проект ещё до вступления изменений в общегородские Правила застройки

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Фото: НПО «Энергомаш»

Комиссия по землепользованию и застройке 25 сентября рассмотрела итоги публичных слушаний по комплексной смене зонирования в микрорайоне Новые Ляды. Инициатором выступило ПАО «Протон-ПМ».

Компания в течение ближайших шести лет планирует окончательно реализовать на территории микрорайона технополис «Новый Звёздный» — по сути, районообразующий производственный комплекс для авиации и космонавтики с цехами, испытательными полигонами, складами, лабораториями и социнфраструктурой.

Фото: НПО «Энергомаш»

На данный момент на территории введены в эксплуатацию пять цехов и один жилой дом. Общая площадь будущих преобразований — более 140 га.

С 2012 года «Протон-ПМ» реализует здесь проект создания производственного комплекса серийного изготовления РД-191. К 2023 году предприятие должно перенести всё производство ракетных двигателей в Новые Ляды.

А также построить новый корпус МАОУ «Техношкола им. В. П. Савиных» на 500 мест, детский сад, спорткомплекс, поликлинику, а к 2025 году ввести в эксплуатацию 70 тыс. кв. м жилья для сотрудников (девять пятиэтажных домов с 720 квартирами).

Комиссия признала публичные слушания состоявшимися (они состоялись 20 августа). Но нюанс в том, что недавние изменения в Правила землепользования и застройки касаются и территории преобразования в Новых Лядах. В частности, там установлены ограничения по этажности — 6 этажей — и по коэффициенту плотности — 0,3.

На комиссии отметили, что свой проект компания готовила ещё до этих изменений, поэтому если по высотности они укладываются (жилые дома планируются высотой в пять этажей), то вопрос по плотности остаётся открытым. Как отметили на заседании, компания сейчас просчитывает попадание в коэффициент плотности. В случае непопадания в ограничения «Протону» придётся заново готовить проект и выходить на публичные слушания.

При этом компания уже «заложила» в проект социнфраструктуру, которая, формально, позволяет выйти за пределы ограничений.

Первый заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев отметил, что этот проект может стать первым в Перми, который начнёт реализовываться согласно изменениям в Правила землепользования и застройки.