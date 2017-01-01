В Перми объявлен новый аукцион на размещение киосков и павильонов

Твитнуть Поделиться Поделиться

Администрация Перми объявила новый аукцион на 11 мест под размещение объектов нестационарной торговли. Торги планируется провести 19 ноября.

Информация об этом появилась на торговой площадке администрации Перми. Большинство из заявленных мест администрация Перми пыталась разыграть ранее. Эти места не были востребованы у предпринимателей, на них не было подано ни одной заявки или договоры после проведения не были заключены.

Аукцион планируется провести 19 ноября. По одному месту под размещение павильона выделено под торговлю молочными продуктами, мясными изделиями и для организации общественного питания. Два места выделено для павильонов со специализацией овощи и фрукты, также два павильона планируется установить для торговли хлебом и кондитерскими изделиями. По два места разыграют под киоски печати и лотки со специализацией непродовольственные товары. Пять мест расположены в Мотовилихинском районе, четыре места — в Свердловском, по одному — в Индустриальном и Дзержинском районах Перми.

Напомним, что летом этого года прошла серия торгов на размещение киосков и павильонов. Примерно половина из 121 из места, которые на них были выставлены, не были востребованы у предпринимателей (на них не было подано ни одной заявки). Только 23 лота из 121 были разыграны на конкурентных торгах, на них было подано два и более предложений по цене. Участники рынка объясняли невысокий интерес к торгам неудачным расположением этих мест вдали от пешеходного трафика, высокими затратами на изготовление и установку киосков и павильонов, а также техническими сложностями в самом доступе к участию в аукционе.

В администрации Перми ранее поясняли, что места, которые не были разыграны на летних аукционах, будут повторно выставлены на торги. В случае если они также не будут востребованы, будет решаться вопрос о внесении изменений в муниципальную схему. Кроме того, чиновники обращают внимание, что есть возможность внести изменения в схему размещения объектов нестационарной торговли, в том числе и включение дополнительных мест. Предприниматели могут обратиться с предложениями о размещении НТО согласно регламенту, разработанному администрацией Перми. В администрации Перми также создана комиссия по включению новых мест в схему размещения НТО. Задачей этого коллегиального органа должно стать рассмотрение мотивированных предложений, по которым предприниматели не получили положительного заключения территориального органа, и они были отклонены.

Для обеспечения предпринимателей всей необходимой информацией и разъяснения порядка участия в электронных торгах в ближайшее время МКУ «Пермский центр бизнеса» организует консультации. Принять в них участие смогут все заинтересованные лица. Кроме того, консультации по вопросам размещения НТО можно получить во всех территориальных органах и департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.