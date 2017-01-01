Почти 4 тыс. вывесок добровольно приведены владельцами к утверждённым требованиям

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В Перми продолжается работа по приведению в порядок вывесок на фасадах домов. За год владельцы бизнеса добровольно переоформили в соответствии с утверждёнными требованиями 3886 вывесок, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Порядок выявления и демонтажа вывесок, не приведённых в соответствие стандартным требованиям и не зафиксированных в колерном паспорте, их размещения и эксплуатации закреплён в Правилах благоустройства Перми.

Так, демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и утилизация вывесок осуществляются МКУ «Содержание муниципального имущества». Правилами благоустройства установлен срок для добровольного приведения выявленной вывески в соответствие необходимым требованиям: он составляет 10 рабочих дней после дня получения предупреждения о её добровольном приведении к нормативу.

Контроль за соблюдением правил благоустройства на территории Перми осуществляют администрации районов. С октября 2018 года территориальными органами составлено 1184 протокола на владельцев, чьи вывески не соответствовали нормативу.

Предприниматели и юридические лица, которые не реагируют на требования, привлекаются к административной ответственности и штрафам: на граждан — в размере от 1 тыс. до 4 тыс. руб., на должностных лиц — от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб., на юридических лиц — от 10 тыс. до 25 тыс. руб.

Отметим, что 9 октября администрация Перми выпустила постановление «Об утверждении формы, порядка ведения реестра вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, формы акта демонтажа вывески, формы акта сдачи-приёмки вывески». Оно подписано первым заместителем главы горадминистрации Виктором Агеевым.

Согласно документу, устанавливаются правила формирования и ведения реестра вывесок, подлежащих принудительному демонтажу.