На демонтаж рекламных вывесок мэрия Перми даст месяц Ответственными за нелегальную «наружку» будут районные администрации

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Фото: Агния Балдина

Администрация Перми выпустила постановление «Об утверждении формы, порядка ведения реестра вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, формы акта демонтажа вывески, формы акта сдачи-приёмки вывески». Оно подписано первым заместителем главы горадминистрации Виктором Агеевым и датировано 9 октября.

Согласно документу, устанавливаются правила формирования и ведения реестра вывесок, подлежащих принудительному демонтажу.

При этом ведение реестра осуществляют территориальные органы администрации города Перми (то есть районы).

Согласно документу, горадминистрация вводит форму реестра вывесок, которые подлежат демонтажу. В частности, должны быть указаны адрес вывески, дата направления предупреждения собственникам о приведении её в нормативное состояние и так далее.

Документ также определяет срок принудительного демонтажа — не более одного месяца после вступления в силу распоряжения главы территориального органа о принудительном демонтаже.

При этом постановление начинает действовать «не ранее вступления в силу порядка выявления и демонтажа вывесок, не приведённых в соответствие стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации».

Напомним, ситуация с медиафасадом на ТЦ «Айсберг» как раз и была вызвана различными трактовками распоряжений ответственных лиц и судебных решений.