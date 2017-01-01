На демонтаж рекламных вывесок мэрия Перми даст месяц
Ответственными за нелегальную «наружку» будут районные администрации
Администрация Перми выпустила постановление «Об утверждении формы, порядка ведения реестра вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, формы акта демонтажа вывески, формы акта сдачи-приёмки вывески». Оно подписано первым заместителем главы горадминистрации Виктором Агеевым и датировано 9 октября.
Согласно документу, устанавливаются правила формирования и ведения реестра вывесок, подлежащих принудительному демонтажу.
При этом ведение реестра осуществляют территориальные органы администрации города Перми (то есть районы).
Согласно документу, горадминистрация вводит форму реестра вывесок, которые подлежат демонтажу. В частности, должны быть указаны адрес вывески, дата направления предупреждения собственникам о приведении её в нормативное состояние и так далее.
Документ также определяет срок принудительного демонтажа — не более одного месяца после вступления в силу распоряжения главы территориального органа о принудительном демонтаже.
При этом постановление начинает действовать «не ранее вступления в силу порядка выявления и демонтажа вывесок, не приведённых в соответствие стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации».
Напомним, ситуация с медиафасадом на ТЦ «Айсберг» как раз и была вызвана различными трактовками распоряжений ответственных лиц и судебных решений.