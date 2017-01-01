Определился подрядчик строительства ФОКа ПНИПУ

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Определен подрядчик строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном для Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Победителем аукциона на строительство ФОКа по адресу ул. Профессора Дедюкина, 19 стало ООО «ИНЖИТЭК».

Пензенская компания оценила свои услуги в 173,8 млн руб. при максимальной цене в 182,9 млн руб. Согласно документации, на территории студгородка должен быть построен трёхэтажный ФОК с 25-метровым бассейном максимальной глубиной 1,8 м. Общая площадь комплекса составит 1,8 тыс. кв. м.

Данный аукцион проводился повторно.

В сентябре победителем электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс ПНИПУ с плавательным бассейном» стало ООО «Ягуар».

Как сказано в аукционной документации, эта организация стала единственной, кто принял участие в аукционе. Но договор с ней так и не был заключён. В качестве причины указано: «отказ от заключения контракта или уклонение участника от заключения контракта».



Работы должны начаться «с момента подписания контракта», окончательная сдача объекта — 1 ноября 2020 года.