С победителем аукциона на строительство ФОКа с бассейном для студентов ПНИПУ не заключён контракт

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Победителем электронного аукциона на выполнение работ «по строительству объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс ПНИПУ с плавательным бассейном» по адресу ул. Профессора Дедюкина, 19 стало ООО «Ягуар».

Как сказано в аукционной документации, эта организация стала единственной, кто принял участие в аукционе. Но договор с ней так и не был заключён. В качестве причины указано: «отказ от заключения контракта или уклонение участника от заключения контракта».



Напомним, с 18 июня начат приём заявок, и эта процедура продлилась до 12 августа.



На территории студгородка должен быть построен трёхэтажный ФОК с 25-метровым бассейном максимальной глубиной 1,8 м.



Начальная (максимальная) цена контракта — 182,9 млн руб.



Работы должны начаться «с момента подписания контракта», окончательная сдача объекта — 1 ноября 2020 года.