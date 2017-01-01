За полгода в промышленном секторе Прикамья создали 3 тыс. новых рабочих мест Благодаря реализации инвестиционных проектов средняя зарплата работников промышленности выросла почти на 4%

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Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 15 октября, на заседании правительства Пермского края подвели промежуточные итоги реализации инвестиционных проектов на промышленных предприятиях Пермского края.

Заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов сообщил, что за восемь месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 103%, а объём производства — 1,1 трлн руб. Причём, по информации правительства края, этот прирост производства тесно связан с активной инвестиционной деятельностью компаний.

В первом полугодии 2019 года инвестиции в основной капитал организаций составили 79,28 млрд руб. Причём 76,9% из этой суммы, или 61,1 млрд руб., приходятся на промышленные предприятия.

Сейчас на территории Пермского края (Верещагино, Краснокамск, Уральский, Чайковский, Соликамск, Березники, Губаха, Добрянка, Лысьва, Суксун, а также Перми и Пермский район) реализуется 78 новых инвестпроектов. Из них 17 находятся в стадии инициации, 55 — в стадии реализации, и шесть — уже в стадии завершения. В результате реализации этих 78 инвестпроектов до 2025 года будет создано не менее 10 тыс. новых рабочих мест.

Больше всего инвестпроектов сейчас реализуют на территории Перми и Пермского края — 44 проекта в сфере машиностроения, химической промышленности (метанольная, азотная и иные подотрасли), металлургии, лесной промышленности и т. д. Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет 178,1 млрд руб., а количество создаваемых рабочих мест — 181.

С точки зрения размера инвестиций в списке лидируют Березники. Там на реализацию 10 проектов в сфере химической промышленности, машиностроении и металлургии вложат 269,3 млрд руб. В результате в городе должно появиться 2110 новых рабочих мест. В целом же на предприятия Верхнекамья приходится 13 инвестпроектов с вложениями в размере 394,5 млрд руб.

«В рамках Пермского инженерно-промышленного форума, который пройдёт 17 октября, мы планируем подписать с ПАО «Метафракс» дополнительное соглашение к специнвестконтракту об увеличении объёма инвестиций ещё на 19,7 млрд руб. Также мы планируем подписать с АО «Сибур-Химпром» соглашение о намерениях реализовать очередной инвестиционный проект и ряд других соглашений», — сообщил Алексей Чибисов.

Наибольшее количество инвестпроектов реализуется в машиностроительной отрасли — 21 проект с объёмом инвестиций 140 млрд руб. Например, это проекты АО «Редуктор-ПМ», ПАО «Протон-ПМ» и ГК «Новомет». Согласно планам, реализация 21 проекта позволит создать на предприятиях 3771 новое рабочее место.

Следом за машиностроением идёт химическая промышленность (метанольная, азотная и иные подотрасли) — 20 инвестпроектов с объёмом инвестиционных вложений 102,9 млрд руб. и созданием 622 новых рабочих мест. В частности, эти проекты реализуют ПАО «Метафракс» и АО «Сибур-Химпром».

Предприятия лесопромышленного комплекса реализуют шесть инвестпроектов (35,9 млрд руб.), столько же реализуется в сфере калийной промышленности (377,4 млрд руб.). На металлургию приходится 9 инвестпроектов с общим размеров инвестиций 15,9 млрд руб., а на прочие отрасли, куда входят производство спортивных товаров, пластмассовых изделий, строительных материалов, пищевых продуктов, упаковки и текстиля, — 16 инвестпроектов (10,15 млрд руб.).

В завершение своего доклада Алексей Чибисов отметил, что реализация ключевых инвестиционных проектов позволит к 2024 году обеспечить достижение ключевых показателей национальных проектов, установленных для Пермского края: рост объёма отгрузки промышленных предприятий достигнет 26,3%, прирост экспорта составит более 50% относительно базового уровня 2017 года, а рост реальной средней заработной платы — 15,4%.

При этом министр добавил, что в результате реализации ключевых инвестиционных проектов только за январь — июнь 2019 года в крае было создано более 3 тыс. рабочих мест, а реальная средняя заработная плата работников промышленности выросла почти на 4% по сравнению с первым полугодием 2018 года.