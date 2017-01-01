В Перми будут ремонтировать электропоезда «Ласточка»

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 15 октября, в Перми с рабочим визитом побывал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым Дмитрий Пегов ознакомился с проектом реконструкции моторвагонного депо, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В рамках рабочего совещания стороны договорились о реализации крупного инвестиционного проекта — создания в Перми Уральского центра по ремонту поездов «Ласточка». Реконструкция депо откроет пермской площадке возможность ремонтировать инновационные поезда, обеспечит объёмом работы сотрудников и расширит географию работы депо: на пермской площадке смогут обслуживаться скоростные поезда от Западной Сибири и Южного Урала до регионов Приволжского федерального округа.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, старые электрички постепенно уходят в прошлое.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Пермский край переходит на «Ласточки», как и вся страна. Когда мы ставим на направление «Ласточку», мы видим, насколько увеличивается пассажиропоток. Люди пересаживаются с автомобилей, автобусов, потому что это — удобно. Мы и дальше будем расширять эту практику. Нам важно, чтобы «Ласточки» обслуживали здесь, в Перми. И не только те скоростные поезда, которые у нас в регионе работают, но и из других субъектов. Сейчас в депо 430 рабочих мест. Нам важно сохранить их на десятилетия.

Также губернатор указал, что развитие депо тесно сопряжено с проектом реконструкции ул. Строителей. Край со своей стороны построит транспортную двухуровневую развязку на подъезде к депо. По предварительным оценкам, строительство развязки будет стоить порядка 1 млрд руб.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов заметил, что реконструкция депо необходима для повышения качества обслуживания подвижного состава: «В связи с растущим объёмом работы в пригородном узле, в связи с планами по увеличению подвижного состава «Ласточек» в Прикамье необходимо совершенствовать и технологию обслуживания этих поездов».

При этом в ближайшей перспективе подвижной состав скоростных поездов потребует ревизии. «Уже сейчас поезда накатали 1,6—1,8 млн км. Это значит, что через четыре-пять лет необходимо будет провести первую техническую ревизию: поднимать вагоны и проверять их техническую исправность. Принимая во внимание планы Пермского края по расширению маршрутной сети «Ласточки» в регионе и увеличению числа составов, мы видим потенциальное увеличение объёма загрузки ремонтного депо», — отметил начальник депо Сергей Лифанов. По его словам, закономерно, что с ростом объёма работы постепенно увеличится и количество рабочих мест.

В рамках модернизации в депо будет закуплено современное ремонтное оборудование, станки. Уже на первом этапе развития депо работники смогут проводить техобслуживание до 25 скоростных поездов в год. Концепция развития депо предполагает сохранение действующего здания и изменение его внутренней планировки. Первостепенные задачи — переоборудование ремонтной канавы, перенос колёсного цеха и незначительное удлинение ремонтного цеха «Ласточек».

Напомним, сегодня стало известно, что ОАО «Российские железные дороги» рассматривает возможность запустить маршруты ещё по двум направлениям следования скоростных электропоездов «Ласточка» в Пермском крае. Речь идёт о маршрутах Пермь — Краснокамск — Пермь и Пермь — Чусовой — Пермь.