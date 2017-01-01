Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 8 октября

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Биться о фасад. Городские власти не оставляют попыток демонтировать спорный медиафасад на ТЦ «Айсберг».

Павел Лукша: У нашей системы образования истёк срок годности. Профессор практики Московской школы управления «Сколково», основатель международной платформы по разработке новых систем образования Global Education Futures — о том, что не так с образованием и как это изменить.

Непростая тарифметика. Суд признал необоснованным тариф «Теплоэнерго».

«Общая площадь свалок в России размером со Швейцарию». Развеиваем мифы и подтверждаем факты о раздельном сборе мусора, переработке отходов и свалках с экоактивистом Анной Кондратьевой.

Деревья, дороги и автобусы. Депутаты Пермской городской думы проинспектировали дорожные стройки и проверили работу «Гортранса».

Технопарк нашего времени. Пермские и московские эксперты представили кейсы развития современных технопарков.

Татьяна Миролюбова: Пермский край объявил развитие IT-направления приоритетом. Председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого Законодательного собрания — о поддержке пермских технопарков со стороны региона.

«Красивые, как в Перми». В Пермском крае может появиться госпредприятие на рынке пассажирских перевозок.

«Это попахивает саботажем». Депутаты Кудымкара сорвали конкурс по выбору главы.

Театр… со всеми тараканами. Впервые прошёл фестиваль «PostФакт».

Евгений Воробьёв: Каждую оперу мы исполняем по-новому. Главный хормейстер Пермской оперы — о первых месяцах работы и ближайших планах хора.

«Просвет» в конце тоннеля. В Перми прошёл первый фестиваль света.

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