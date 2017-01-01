В Прикамье для стартапов введут налоговые каникулы Законопроект о внесении изменений в патентную и упрощённую системы налогообложения доработали ко второму чтению

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Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 14 октября, члены рабочей группы по доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения» рассмотрели поправки, которые поступили к законопроекту между чтениями.

Во-первых, депутаты предложили установить более плавные налоговые ставки по УСН «доходы минус расходы» для сферы общепита: в 2020—2021 годах ставка будет равна 7%, а в 2022—2024 годах — 10%. Авторы поправок считают, что такая градация позволит обеспечить наиболее плавный переход и позволит избежать резкого увеличения налоговой нагрузки для предприятий общепита. Ранее в законопроекте предлагалось просто сделать ставку в размере 10%.

Во-вторых, депутаты внесли поправку о распространении нулевой ставки по УСН на предприятия, работающие в сфере информационных технологий. По словам одного из авторов поправки Татьяны Миролюбовой, по сути, это налоговые каникулы для стартапов. Льгота будет действовать только один год, и ею смогут воспользоваться субъекты малого бизнеса, которые зарегистрируются после вступления закона в силу.

Третья поправка подразумевает расширение перечня видов деятельности организаций, которые смогут воспользоваться патентной системой налогообложения, ещё тремя видами деятельности. Речь идёт о «деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения», «заточке пил, чертёжных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв и коньков», а также о «деятельности по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса».

Члены рабочей группы приняли все три поправки и рекомендовали законопроект к принятию во втором чтении. Документ планируется принять уже 24 октября.

Напомним, что этот законопроект должен расширить условия применения патентной и упрощённой систем налогообложения и снизить негативную реакцию со стороны предпринимателей, для которых после отмены ЕНВД должна вырасти налоговая нагрузка.

Во-первых, законопроектом предлагаются существенные изменения в части размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода (ПВГД) по видам предпринимательской деятельности, к которым применяется патентная система налогообложения. В новый перечень включены 69 видов предпринимательской деятельности. В частности, предлагается отменить дифференциацию по маршрутам для деятельности по перевозке пассажиров автобусами, по видам товаров для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с торговым залом, по типам предприятий общепита с залом обслуживания посетителей.

Кроме того, для розничной торговли через стационарные объекты без торгового зала или через объекты НТО (включая автоматы) предлагается установить единый ПВГД на уровне торговли через объекты нестационарной торговой сети. При этом для розничной торговли и сферы общественного питания предлагается отменить дифференциацию ПВГД в зависимости от количества объектов.

Также законопроектом предлагается включить в патентную систему дополнительные виды предпринимательской деятельности (автомойки, производство деревянной тары, работы по возведению жилых зданий и хозяйственных построек) и установить размер возможного к получению дохода для вида деятельности «Сдача в аренду земельных участков» на уровне размера ПВГД для вида деятельности «Сдача в аренду нежилого фонда».

Во-вторых, чтобы не допустить повышения налоговой нагрузки в муниципалитетах края, авторы законопроекта предложили дифференцировать территории Пермского края с учётом актуальных данных, а также изменить подход к этой дифференциации. Действующая в настоящее время дифференциация территории учитывает объём социальных выплат и налогооблагаемых доходов в расчёте на душу населения определённого муниципалитета за 2012 год, а в новой предлагается использовать данные за 2016 год о соотношении объёма доходов населения и объёма товарооборота на один объект муниципальных образований.

Кроме того, предлагается увеличить количество групп территорий с четырёх до шести. В результате понижающий коэффициент на годовой доход, потенциально возможный к получению предпринимателем, снизится для 32 муниципалитетов, а для остальных 14 не изменится (для Косинского и Кудымкарского округов коэффициент должен был вырасти, но его решили оставить на действующем уровне).

Для предприятий, работающих по упрощённой системе, планируется расширить возможности применения пониженных ставок. В частности, такими ставками могут воспользоваться организации общепита, вне зависимости от количества сотрудников (10% по системе «доходы минус расходы» и 4% — по УСН).

Кроме того, предлагается ввести пониженные ставки по УСН для резидентов технопарков в сфере высоких технологий и индустриальных парков в размере 7% по системе «доходы минус расходы» и 2% — для налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы.