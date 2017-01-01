Законопроект о внесении изменений в патентную и упрощённую системы налогообложения приняли в первом чтении

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Сегодня, 19 сентября, депутаты краевого парламента рассмотрели в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения». Этот документ должен расширить условия применения патентной и упрощённой системы налогообложения для перехода бывших плательщиков единого налога на вменённый доход на другие налоговые системы.

За принятие законопроекта проголосовали 42 депутата. Ещё два высказались против. Между чтениями законопроект планируется существенно доработать. Напомним, этот законопроект должен снизить негативную реакцию со стороны предпринимателей, для которых после отмены ЕНВД должна вырасти налоговая нагрузка.

Во-первых, законопроектом предлагаются существенные изменения в части размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода (ПВГД) по видам предпринимательской деятельности, к которым применяется патентная система налогообложения. В новый перечень включены 69 видов предпринимательской деятельности. В частности, предлагается отменить дифференциацию по маршрутам для деятельности по перевозке пассажиров автобусами, по видам товаров для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с торговым залом, по типам предприятий общепита с залом обслуживания посетителей.

Кроме того, для розничной торговли через стационарные объекты без торгового зала или через объекты НТО (включая автоматы) предлагается установить единый ПВГД на уровне торговли через объекты нестационарной торговой сети. При этом для розничной торговли и сферы общественного питания предлагается отменить дифференциацию ПВГД в зависимости от количества объектов.

Также законопроектом предлагается включить в патентную систему дополнительные виды предпринимательской деятельности (автомойки, производство деревянной тары, работы по возведению жилых зданий и хозяйственных построек) и установить размер возможного к получению дохода для вида деятельности «Сдача в аренду земельных участков» на уровне размера ПВГД для вида деятельности «Сдача в аренду нежилого фонда».

Во-вторых, чтобы не допустить повышения налоговой нагрузки в муниципалитетах края, авторы законопроекта предложили дифференцировать территории Пермского края с учётом актуальных данных, а также изменить подход к этой дифференциации. Действующая в настоящее время дифференциация территории учитывает объём социальных выплат и налогооблагаемых доходов в расчёте на душу населения определённого муниципалитета за 2012 год, а в новой предлагается использовать данные за 2016 год о соотношении объёма доходов населения и объёма товарооборота на один объект муниципальных образований.

Кроме того, предлагается увеличить количество групп территорий с четырёх до шести. В результате понижающий коэффициент на годовой доход, потенциально возможный к получению предпринимателем, снизится для 32 муниципалитетов, а для остальных 14 не изменится (для Косинского и Кудымкарского округов коэффициент должен был вырасти, но его решили оставить на действующем уровне).

При этом КСП Пермского края в своём заключении, несмотря на положительную оценку законопроекта, отмечает, что разделение на группы сделано приблизительно и некоторые муниципалитеты могли попасть в соседние группы и получить не совсем верный коэффициент.

Для предприятий, работающих по упрощённой системе, планируется расширить возможности применения пониженных ставок. В частности, такими ставками могут воспользоваться организации общепита, вне зависимости от количества сотрудников (10% по системе «доходы минус расходы» и 4% — по УСН).

Кроме того, предлагается ввести пониженные ставки по УСН для резидентов технопарков в сфере высоких технологий и индустриальных парков в размере 7% по системе «доходы минус расходы» и 2% — для налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы.