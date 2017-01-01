Горадминистрация определилась со списком изымаемых земельных участков Изъятие возможно только после определения стоимости объектов, размещённых на них

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Комсомольская площадь

Фото: Администрация Перми

Заместитель главы горадминистрации Перми — начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова подписала распоряжение об изъятии участков и недвижимости на них в трёх районах города — Ленинском, Свердловском и Дзержинском. Всего в списке 61 участок.

Изъятие обосновано утверждённым проектом планировки и межевания согласно Генеральному плану Перми. Фактически на нескольких улицах сдвигаются «красные линии» для организации общественных пространств и расширения дорог. Все участки, попадающие под расширение, будут изъяты, а объекты — снесены.

При этом некоторые участки, попадающие под изъятие, расположены в центре города. Например, это участок на ул. Ленина рядом с гостиницей «Урал». Сейчас там расположены несколько киосков сотовых операторов, продажи цветов и кафе. Вместо этого предполагается обустроить территорию и организовать дополнительный подъезд к гостинице для движения туристических автобусов.

Кроме того, раздвигаются «красные линии» на ул. Крисанова от Ленина до Петропавловской рядом с ТЦ «Пирамида». Под снос там попадают несколько объектов общественного питания. Вместо них планируется расширить дорожный участок ул. Крисанова до четырёх полос, с велодорожкой и тротуаром.

Кроме того, под проект межевания попал и участок на ул. Ленина также рядом с Театром-Театром, где сейчас находятся несколько павильонов. Там предполагается организовать квартальный выезд.

Также под расширение попал участок на Комсомольском проспекте около строительного колледжа (там расположены павильоны мобильных операторов и продажи цветов). Вместо этого власти предлагают организовать там мини-сквер.

Из знаковых мест под расширение попадёт ещё один участок на ул. Ленина — между краевой библиотекой им. Горького и жилым домом (сейчас в нём расположено отделение Сбербанка). На месте изъятие расположено кафе-шаурма. А вместо него запланирован дворовой проезд.

А также расширению подлежит Комсомольская площадь. Под снос попадают павильоны правой стороны Комсомольского проспекта (сейчас расположены киоски сотовых операторов), а также часть «Тихого Компроса» рядом со зданием ГУ МВД по Пермскому краю, а именно участок, где расположено кафе в начале «тихой» части проспекта.

Сами проект планировки и межевания был предметом публичных слушаний несколько раз — в августе и сентябре.

По законодательству изъятие и снос объектов возможны только после определения рыночной стоимости участков и объектов. Само распоряжение об изъятии действует в течение трёх лет.

«Сначала состоятся мероприятия по определению рыночной оценки стоимости объектов, а затем они будут выкупаться у владельцев. Если говорить об общедолевом земельном участке, то при выкупе сумму компенсации пропорционально поделят в зависимости от площади помещений и передадут собственникам», — рассказала начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова.