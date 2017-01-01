Прошли повторные публичные слушания по планировке 12 территорий центра Перми

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В Свердловском, Ленинском и Дзержинском районах Перми были проведены повторные публичные слушания по проекту изменения планировки 12 территорий центральной части Перми.

Почти в каждой из территорий это затронет интересы владельцев киосков и павильонов, которые там размещены. В случае если проект изменения планировки будет принят, то земля будет выкуплена муниципалитетами, а объекты на ней снесены. Предприниматели этим недовольны и уже начали обращаться в суды, оспаривая действия чиновников.



Предприниматель Константин Лазуков недоволен тем, что администрация Перми собирается делать сквер на месте именно его продуктового рынка в микрорайоне Островского. По его словам, в результате реализации проекта администрации Перми проезжая часть на ул.Островского не изменится, в то время как реальная цель городских чиновников — «борьба с киосками». Он также рассказал, что проект гастрорынка на Островского не был реализован из-за намерения администрации Перми изменить назначение территории. На этом месте в администрации Перми планируют обустроить сквер, обустроив уличное освещение и сохранив боковой проезд.

«Мы недовольны тем, что даже не знали о подобном проекте «спрямления» ул. Советской и случайно узнали о публичных слушаниях. Естественно, мы считаем, что ничего менять не нужно, как и сносить пристрой. Тем более, как оказалось, он фактически держит жилой дом. Кроме того, даже если власти доведут свою идею до конца, то непонятны ни сроки сноса, ни сумма компенсации», — рассказала совладелица салона цветов Botanica на Комсомольском проспекте, 7 Александра Шапошникова.

Чиновники аргументируют необходимость изменений улучшением условий проживания граждан и архитектурного облика Перми. В администрации Перми говорят о том, что документация по планировке территории подготовлена на основании стратегических направлений Генерального плана Перми, содержащих мероприятия по новому строительству и реконструкции улиц центральной части города.

Мария Норова, начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми:

— Проект предполагает создание новых связей с помощью строительства и реконструкции улиц местного значения в пределах существующих кварталов для пешеходного, транспортного и велосипедного движения, устройство квартальных улиц, реконструкцию дорожных объектов, приведение профилей к нормативным параметрам, а также устройство дополнительных полос перед перекрёстками, газонов, стоянок для автомобилей и тротуаров, создание новых общественных пространств. Таким образом, предлагаемые мероприятия создадут более комфортную городскую среду, а это — увеличение пропускной способности улиц, повышение безопасности дорожного движения за счёт реконструкции и создания новых второстепенных проездов на улицах центральной части города, улучшение транспортной связности.