Суд оставил в силе решение о том, что демонтировать медиафасад на ТЦ «Айсберг» пока нельзя Арбитражный суд Пермского края оставил в силе решение от 19 сентября о принятии обеспечительных мер

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Медиафасад на ТЦ "Айсберг" утром 11 октября 2019 года

Фото: Дмитрий Енцов

Согласно картотеке Арбитражного суда Пермского края, остаётся в силе постановление от 19 сентября о принятии обеспечительных мер в рамках дела по заявлению ООО «Цифровая наружная реклама» (владелец конструкции) к департаменту экономики и промышленной политики администрации города Перми.

Тогда суд постановил, что запрещено «проводить работы по принудительному демонтажу рекламной конструкции до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу».



Кроме того, суд нашёл весомыми доводы компании о том, что медиафасад «является крайне дорогостоящим и сложным оборудованием, которое в течение нескольких месяцев изготавливалось зарубежным производителем, в связи с чем демонтаж рекламной конструкции является реальной угрозой».



При этом суд полагает, что введённые обеспечительные меры «сохраняют баланс интересов участников спора и позволяют восстановить права заявителя в случае разрешения спора в его пользу. Иной исход не исключает возможность демонтажа объекта. Таким образом, судом не установлено оснований для отмены обеспечительных мер, принятых арбитражным судом определением от 19 сентября».



При этом 10 октября владельцы фасада вновь обратились в суд с требованием ввести обеспечительные меры на решение главы Ленинского района о принудительном демонтаже медиафасада (распоряжение было подписано 17 сентября). Но суд отклонил иск, так как обеспечительные меры уже введены ранее.

Отметим, что следующее заседание по медиафасаду должно состояться 23 октября