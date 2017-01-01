Власти Ленинского района получили право на демонтаж медиафасада на ТЦ «Айсберг» Арбитражный суд Пермского края не принял обеспечительные меры, запрещающие демонтировать объект

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Фото: Алёна Ужегова

Как стало известно «Новому компаньону», сегодня, 10 октября, Арбитражный суд Пермского края отказал в обеспечительных мерах ООО «Наружная цифровая реклама» (оператор медиафасада на тц «Айсберг»). Это даёт право властям Ленинского района проводить работы по демонтажу конструкции.

Напомним, что в ночь на 10 октября власти Ленинского района предприняли попытку демонтировать медиафасад на ТЦ «Айсберг» на основании того, что он якобы попадает в реестр самовольных объектов. Основанием для этих действия стало действующее распоряжение главы Ленинского района Александра Козенкова от 17 сентября.

Власти Ленинского района решили демонтировать медиафасад на ТЦ «Айсберг», несмотря на то что 19 сентября Арбитражный суд Пермского края запретил департаменту экономики и промышленной политики администрации города Перми «проводить работы по принудительному демонтажу рекламной конструкции до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу», удовлетворив заявление владельцев конструкции — казанского ООО «Цифровая наружная реклама».



