Глава Ленинского района ушёл на больничный после неудачной попытки демонтажа медиафасада и встречи с губернатором

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Глава Ленинского района Александр Козенков 10 октября ушёл на больничный после неудачной попытки демонтажа медиафасада с о здания ТЦ «Айсберг». Перед этим, сегодняшним утром, Александр Козенков встречался с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.

Александр Козенков рассказал РБК-Пермь, что накануне была предпринята попытка демонтировать медиафасад. Но снять конструкцию не удалось, так как сделать это не позволили припаркованные рядом со зданием автомобили. Он сообщил изданию, что медиафасад «будет демонтирован», и подчеркнул, что мэрия основывается на действующем постановлении от 17 сентября, а именно — распоряжении главы района о демонтаже. По его словам, оно вышло до постановления арбитражного суда и не было оспорено собственником медиафасада. При этом в апреле 2018 года мэрия выдала разрешение на установку конструкции.

Александр Козенков — самый возрастной глава района в Перми. До пенсии ему остаётся пять месяцев.

