Казис Максвитис пока остаётся главным тренером «Пармы» Решение о том, возглавит ли он сборную Литвы, будет принято на следующей неделе

Твитнуть Поделиться Поделиться

Казис Максвитис

Литовский специалист Казис Максвитис остаётся во главе пермского баскетбольного клуба «Парма». Решение о возможном совмещении поста главного тренера клуба и сборной Литвы пока не принято.

По словам президента клуба Сергея Богуславского, решение о совмещении постов может быть принято на следующей неделе. Главным препятствием, по словам Максвитиса, является юридическая коллизия: действующий контракт не предусматривает и, следовательно, не регулирует возможность совместительства.

По данным «Нового компаньона», сейчас вопросом литовского специалиста «вплотную занимаются краевые и городские власти». Решается вопрос согласия на совмещение должностей и юридического оформления такой возможности.

Напомним, что информация о том, что главный тренер «Пармы» собирается возглавить сборную Литвы, появилась 8 октября. Эту информацию подтвердили несколько источников «Нового компаньона», в том числе в Литве.

Окончательное решение с подписями под контрактом должно было принято на этой неделе, но устное согласие тренера на совмещение уже есть.

По информации «Нового компаньона», пермская «Парма» готова пойти на это, но исключительно в случае совмещения. В пользу «Пармы» играет фактор финансов: зарплата тренера сборной намного ниже аналогичной должности в пермском клубе. Плюс, литовская баскетбольная федерация тоже готова согласиться с совмещением. В противном случае тренер сосредоточится исключительно на пермской команде.

Напомним, сборная Литвы осталась без главного тренера после отставки Дайнюса Адомайтиса после того, как на последнем чемпионате мира команда финишировала девятой.

Максвитис всю тренерскую карьеру провёл в Литве, а в июне этого года подписал контракт с «Пармой» на один сезон.