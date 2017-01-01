Главный тренер «Пармы» согласился на сборную Казис Максвитис устно подтвердил, что помимо пермского клуба будет управлять сборной Литвы

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Главный тренер «Пармы» собирается возглавить сборную Литвы. Эту информацию подтвердили несколько источников «Нового компаньона», в том числе в Литве.

Окончательное решение с подписями под контрактом должно быть принято на этой неделе, но устное согласие тренера на совмещение уже есть. Ожидается, что окончательная информация будет озвучена на пресс-конференции «Пармы» в ближайший четверг.

По информации «Нового компаньона», пермская «Парма» готова пойти на это, но исключительно в случае совмещения. В пользу «Пармы» играет фактор финансов – зарплата тренера сборной намного ниже аналогичной должности в пермском клубе. Плюс, федерация литовской сборной тоже готова согласится с совмещением. В противном случае тренер сосредоточится исключительно на пермской команде.

Напомним, сборная Литвы осталась без главного тренера после отставки Дайнюса Адомайтиса после того, как на последнем чемпионате мира команда финишировала девятой.

Максвитис всю тренерскую карьеру провёл в Литве, а в июне этого года подписал контракт с «Пармой» на один сезон.