Осинский суд признал, что местный ТИК правильно посчитал голоса на одном из участков

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Как сообщила «Новому компаньону» экс-кандидат в депутаты думы Осинского ГО по округу №10 Марина Сухоплюева («Справедливая Россия»), сегодня Осинский суд отклонил её иск. Напомним, она требовала повторно пересчитать голоса.

Вместе с соперницей из «Единой России» Татьяной Батыркаевой они набрали по 196 голосов. Но поскольку Батыркаева была зарегистрирована раньше, её признали победителем.

Марина Сухоплюева считает, что во время подсчёта голосов были допущены нарушения. Во-первых, один бюллетень за Батыркаеву они посчитали дважды, и один раз во время подсчёта бюллетеней пропустили порядковый номер. И эти данные есть на записи, которую вела Сухоплюева. Во-вторых, для того чтобы вписаться в число выданных бюллетеней при заведении данных в ГАС «Выборы», якобы было уменьшено (на два) число голосов за коммуниста Дмитрия Сушинцева. «У меня есть фото увеличенного бюллетеня, куда записывается число голосов во время их подсчёта, и на момент его завершения «за» Сушинцева было 11, — рассказывает Сухоплюева. — В итоговом протоколе оказалось девять».

В ходатайстве, который представила ТИК, отмечено, что видеозапись является недопустимым доказательством, поскольку, во-первых, вести фото- и видеосъёмку могут только наблюдатели и представители СМИ, во-вторых, необходимо предварительно уведомить УИК. Кроме того, «нет данных, с какого именно устройства велась запись, нет доказательств, что видео не подвергалось монтажу и является подлинным». Суд приобщил ходатайство к делу.

«Я в шоке от того, что судья закрывает глаза и не хочет видеть очевидных фактов, — заявила Сухоплюева. — Для неё моя запись не является доказательством. Но я не сдаюсь. Мне важен не столько депутатский мандат, сколько справедливость. Хочу точно знать, что голоса у меня не украли».

Мотивировочная часть будет готова 14 октября. В течение пяти дней Марина Сухоплюева намерена обжаловать решение в Пермском краевом суде.



Отметим, что глава ТИК Осинского ГО Александр Охорзин является также заместителем главы района по внутренней политике и главой аппарата.