В Осе стартовало судебное разбирательство по факту фальсификации результатов выборов на одном из участков

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Сегодня, 9 октября, в Осе прошло первое заседание суда по фальсификации выборов на избирательном участке №2413. Кандидат от «Справедливой России» Марина Сухоплюева (округ №10) обратилась в суд с требованием повторно пересчитать голоса. Вместе с соперницей из «Единой России» Татьяной Батыркаевой они набрали по 196 голосов. Но поскольку Батыркаева была зарегистрирована раньше, её признали победителем.

Марина Сухоплюева считает, что во время подсчёта голосов были допущены нарушения. Во-первых, один бюллетень за Батыркаеву они посчитали дважды, и один раз во время подсчёта бюллетеней пропустили порядковый номер. И эти данные есть на записи, которую вела Сухоплюева. Во-вторых, для того чтобы вписаться в число выданных бюллетеней при заведении данных в ГАС «Выборы», якобы было уменьшено (на два) число голосов за коммуниста Дмитрия Сушинцева. «У меня есть фото увеличенного бюллетеня, куда записывается число голосов во время их подсчёта, и на момент его завершения «за» Сушинцева было 11, — рассказывает Сухоплюева. — В итоговом протоколе оказалось 9».

На заседании, по её словам, представители ТИК Осинского ГО и представители Татьяны Батыркаевой потребовали не приобщать видеозапись подсчёта, сославшись на то, что она может быть сфабрикована, как и фотография бюллетеня с голосами за Сушинцева. В ходатайстве ТИКа также сказано, что, согласно 67-ФЗ, кандидат вообще не имела права проводить видеосьемку в помещении.

«Они считают, что я большой мастер фотошопа, видимо, — иронизирует Сухоплюева. — Но я просто требую повторно пересчитать голоса. Они пересчитают, я увижу, что всё верно, и буду спать спокойно. Но ТИК почему-то упорно отказывается от этого. Если ты ничего не украл, так почему боишься показать карман? И после этого судебного заседания я ещё больше убедилась в своей правоте».

Следующее заседание состоится завтра. Сегодня суд не успел заслушать свидетелей.