Назначен новый руководитель Корпорации развития МСП Пермского края

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На должность председателя правления АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» назначен Дмитрий Порохин.

Ранее он занимал должность директора рекламного агентства «Прайм».

Напомним, что должность председателя правления АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» в начале октября покинул Илья Неустроев. Он руководил корпорацией с 2018 года.