Назначен новый руководитель Корпорации развития МСП Пермского края
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На должность председателя правления АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» назначен Дмитрий Порохин.
Ранее он занимал должность директора рекламного агентства «Прайм».
Напомним, что должность председателя правления АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» в начале октября покинул Илья Неустроев. Он руководил корпорацией с 2018 года.
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