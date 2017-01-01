Илья Неустроев покидает АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края»

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Фото: Игорь Катаев

Илья Неустроев покидает должность председателя правления АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края», которую занимал с 2018 года.

До этого он был гендиректором АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края». Ранее занимал пост заместителя краевого министра промышленности, предпринимательства и торговли. Был депутатом Заксобрания.