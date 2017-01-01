Служба сохранения семей «Дедморозим» приняла сотый сигнал об отказе от ребёнка

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На горячую линию проекта «Рядом с мамой» и Службы сохранения семей фонда «Дедморозим» поступил сотый звонок из роддомов и женских консультаций о намерении женщин отказаться от новорождённых детей. Об этом сообщают в фонде.

За время работы из сотни сигналов была проведена или осуществляется работа с половиной семей. 52 малыша из этих семей могли бы попасть в детские учреждения, но остались рядом с мамой. Это стало возможным благодаря тысячам неравнодушных людей, которые поддерживают работу проекта «Рядом с мамой» и Службы сохранения семей фонда «Дедморозим».

Татьяна Добрынина, координатор проекта «Рядом с мамой» и Службы сохранения семей фонда «Дедморозим»:

— За 3,5 года практики мы выявили основные причины, по которым женщины отказываются от детей: отсутствие поддержки от родных и близких (в первую очередь, от отца новорождённого или родителей женщины), низкий материальный достаток, тяжёлое заболевание ребёнка или же возраст мамы — например, слишком юный. Нигде и никогда детям не будет лучше, чем с родными родителями, которые любят и заботятся о них, даже если это не самая богатая и успешная семья на свете. Поэтому так важно помочь мамам и папам в тот момент, когда проблемы, эмоции или чужое влияние заставляют их задуматься об отказе от ребёнка. Специалисты Службы сохранения семей помогают в решении социально-правовых проблем: оформлении документов, пособий, оказывают психологическую поддержку, могут помочь с предоставлением одежды для малыша, колясок, продуктов.

Прежде чем взять семью, которая высказала намерение об отказе от ребёнка, на сопровождение, специалисты проводят оценку ситуации и отвечают на вопрос: способны ли родители заботиться о ребёнке и воспитывать его? Если есть угроза жизни и здоровью малыша, если родители принимают психотропные вещества или пренебрегают нуждами ребёнка — в таких случаях детям безопаснее жить в учреждении. А если семья способна заботиться о малыше, но им нужна в этом поддержка, то они могут стать подопечными фонда, если сами дадут на это согласие.

Специалисты анализируют проблемы семьи, рассказывают родителям о возможных вариантах помощи и поддержке со стороны фонда, вместе составляют план дальнейшего сопровождения. Важно, что для успешной реализации плана по решению проблем семьи должны быть задействованы усилия обеих сторон — как родителей, так и координаторов службы.

Чтобы решить проблему попадания детей в учреждения, координаторы проекта «Рядом с мамой» работают по разным направлениям. С ноября прошлого года специалисты фонда «Дедморозим» не только занимаются профилактикой отказов от новорождённых детей, но и поддерживают семьи в трудных жизненных ситуациях, где есть риск или факт ограничения в родительских правах. Кроме того, уже сейчас в рамках деятельности службы начата работа с детскими домами-интернатами для детей с инвалидностью, направленная на возвращение ребят в родные семьи. Из шести взятых в работу семей в одном случае ребёнок уже проживает дома.

Благодаря поддержке пермяков у команды проекта «Рядом с мамой» и Службы сохранения семей есть возможность работать по всему Пермскому краю. С этой целью отдельных территориях Пермского края (Губаха, Октябрьский район, Нытва и др.) к сотрудничеству привлечены местные специалисты — уже работают кураторы семей и психологи.

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