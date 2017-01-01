В сентябре в Прикамье подорожали яйца и молоко

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Фото: Константин Долгановский

В сентябре в Пермском крае подорожали яйца и молоко, но подешевели картофель и капуста. Такие данные приводит Пермьстат.

За прошедший месяц картофель подешевел на 32%, капуста белокочанная — на 24%. На 3,7% снизилась цена на сахар и на 2,47 % на творог.

В то же время на 4% в сентябре выросли цены на яйца, на 2% подорожали молоко и гречка.

С начала года яйца и сахар подешевели на 21% и 19% соответственно. Сильнее всего за девять месяцев 2019 года подорожали мука (+8%), рыба мороженая и сливочное масло (+9,82%), а также яблоки (+18,5%).

Стоимость услуг с начала года выросла на 3,82%, непродовольственные товары в целом подорожали на 1,67%, продовольственные — на 1,31%.