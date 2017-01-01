В подземном переходе у Центрального рынка демонтировали киоски



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Фото: "Пермь Активная"

В Перми в подземном переходе у Центрального рынка снесли все торговые точки.

Ранее в переходе размещалось около 20 торговых точек. НТО убраны по предписанию МКУ «Пермблагоустройство».

В конце сентября прошёл демонтаж киосков и павильонов на перекрёстке ул. Пушкина и Попова. Речь идёт только о тех из них, что расположены на противоположной от Центрального рынка стороне ул. Пушкина. Территории самого рынка демонтаж тогда не коснулся.