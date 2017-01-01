Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 8 октября

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Депутатские игры. Из шести муниципалитетов Коми-округа партия власти уверенно чувствует себя только в одном.

Пермские компании почувствовали запах газа. Промышленники Прикамья презентовали свои разработки на газовом форуме в Санкт-Петербурге.

На новый фасад. Реконструкция пивзавода на ул. Сибирской закончится к 2021 году.

Маршрутное обновление. Власти Прикамья закупят 54 автобуса для работы на межмуниципальных маршрутах.

Диалог журналиста и чиновника. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и замминистра связи РФ Алексей Волин обсудили тенденции медиасферы.

Липы раздора. Экологи опасаются, что новые правила благоустройства закрепят практику сноса деревьев во время строительства.

Соликамск вышел на свет. «Пермэнергосбыт» модернизирует уличное освещение города в рамках энергосервисного контракта.

Строители перестроились. Как переход на эскроу-счета повлиял на спрос и цены на рынке недвижимости.

Дорога к инновациям. Эксперты обсудили, как повысить качество дорожных работ.

Олег Лоевский: Реальность — дело тонкое, многослойное. Интервью с арт-директором нового театрального фестиваля.

Знакомьтесь: Данилин. Знаменитый иллюзионист представил свои мемуары.

Сезон премьер. Пермская краевая филармония отмечает российский Год театра.

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