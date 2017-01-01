В Прикамье создают ГБУ «Центр расчетов в сфере ЖКХ Пермского края» Это ГБУ будет формировать единые платежки за услуги в сфере ЖКХ

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Фото: Google.com

В проекте бюджета края на 2020-2022 годы говорится, что край выделит 163 млн руб. (по 54,3 млн руб. ежегодно) в целях содержания вновь создаваемого ГБУ «Центр расчетов в сфере ЖКХ Пермского края», которое будет осуществлять стандартизацию процессов расчетов начислений в сфере ЖКХ и формирование единых платежных документов.

В пресс-службе минЖКХ «Новому компаньону» сообщили, что это ГБУ будет обслуживать единую биллинговую систему, которая сейчас разрабатывается. Единый биллинг нужен для создания в единой платежке. То есть все услуги, от ЖКУ до фонда капремонта и мусора будут в одном платежном документе.

Что касается сроков создания ГБУ, то в пресс-службе минЖКХ отметили, что работа по созданию этого учреждения уже начата.



