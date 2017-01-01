В Очёрском округе объявили конкурс по отбору главы мунициалитета

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Вчера, 3 октября, депутаты думы Очёрского городского округа объявили конкурс на замещение должности главы муниципалитета.

Как сообщает интернет-газета Prime, приём документов на участие в конкурсе начнётся с 9 октября и продлится до 7 ноября. Сам конкурс пройдёт 27 ноября.

В конкурсную комиссию со стороны городского округа войдут председатель думы Очёрского городского округа Сергей Колчанов, его заместитель Игорь Орлов, депутаты Татьяна Тиунова, Андрей Плотников и Екатерина Лошкарёва, а также член ликвидационной комиссии администрации Очёрского городского поселения Людмила Колчанова.