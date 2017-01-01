Назначен первый заместитель министра сельского хозяйства Прикамья



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Светлана Ременщикова назначена первым заместителем министра сельского хозяйства Пермского края. Она приступила к своим обязанностям с 1 октября, сообщили «НК» в краевом минсельхозе.

Ранее Светлана Ременщикова занимала должность начальника управления в краевом минпроме.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Людмила Коврова уволилась из ведомства в конце июля. На вопрос о причинах ухода она ответила «Новому компаньону», что просто «настало время что-то менять в жизни».