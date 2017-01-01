Первый заместитель краевого минсельхоза покинула должность

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Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Людмила Коврова уволилась из ведомства. На вопрос о причинах ухода она ответила «Новому компаньону», что просто «настало время что-то менять в жизни».

Также она отметила, что в государственной и муниципальной службе не разочаровалась, но пока берёт паузу и собирается отдохнуть.



Комментарий от краевого минсельхоза о том, кто займёт вакантный пост, оперативно получить не удалось.

Напомним, что в начале июня 2019 года сменился министр сельского хозяйства Пермского края, на этот пост была назначена гендиректор «Тортолино» Оксана Бреднева. Она сменила на этой должности Александра Козюкова, который также в начале июня возглавил теруправление Россельхознадзора.