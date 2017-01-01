Фруктов и овощей пермяки едят почти вполовину меньше нормы



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Источник фото: Яндекс. Дзен

В 2018 году потребление мяса, молока, яиц, картофеля, овощей и фруктов в Пермском крае отставало от установленных медицинских норм. Об этом сообщают в Пермьстате.

Так, мяса и мясопродуктов жители края потребляют 63 кг в год, что составляет 84,9% от нормы в 73 кг на душу населения. Молоко и молокопродукты в крае потребляются в объёмах 230 кг на душу в год при норме в 325 кг (это 69,2%). Хуже всего дело обстоит с овощами и фруктами. Пермяки потребляют 82 кг овощей в год, что составляет всего 60,7% от норматива в 140 кг. Ещё хуже ситуация с фруктами — всего 56% от 100 кг норматива.

Потребление хлеба и продуктов переработки зерна по-прежнему превышает рациональную норму потребления. Жители Прикамья съедают 115 кг от нормы в 96 кг на душу населения в год, или же 115,6%.

Потребность населения Пермского края в основных продуктах питания удовлетворяется как за счёт собственного производства продовольствия всеми сельхозпроизводителями края, так и за счёт ввоза из других территорий. Полностью край обеспечивает себя яйцами. Фонд потребления сахара формируется только за счёт ввезённой продукции. По остальным продуктам питания потребность в значительной степени удовлетворяется за счёт ввоза из других регионов.