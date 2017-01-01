Власти Прикамья закупят 54 автобуса для работы на межмуниципальных маршрутах Всего на внедрение новой транспортной модели края в трёхлетнем бюджете заложат 4,8 млрд руб.

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Первый этап внедрения новой транспортной модели планируется запустить уже в июне 2020 года. В пилотный проект войдут пять маршрутов Пермской агломерации с наибольшим пассажиропотоком, такие как "Пермь (автовокзал) — Кондратово", "Кондратово — Нефтяник", "Пермь (АС Южная) — Горный", "Пермь (автовокзал) — Краснокамск (Конец-Бор)" и "Пермь (автовокзал) — Краснокамск (автовокзал, через Звёздный)".

Фото: Константин Долгановский

Краевые власти заложили проекте бюджета на 2020—2022 годы расходы на внедрение новой транспортной модели на межмуниципальных маршрутах Пермского края. Общая сумма расходов на три года составит 4,8 млрд руб.

В бюджете на 2020 год на осуществление регулярных пассажирских перевозок по новой маршрутной сети планируется заложить 207,4 млн руб., в 2021 году — 854,5 млн руб., а в 2022 году — 3 млрд руб. Эти расходы планируется покрыть за счёт платы населения за проезд, зачисляемой в доход бюджета края (в 2020 году — 106,2 млн руб., в 2021 году — 448,5 млн руб., в 2022 — 2 млрд руб.), и бюджета Пермского края (в 2020 году — 101,2 млн руб., в 2021 году — 405,9 млн руб., в 2022 — 1 млрд руб.). Объём средств рассчитали с учётом поэтапного перехода на новую транспортную модель. Напомним, первый этап стартует уже в июне 2020 года. В пилотный проект войдут пять маршрутов Пермской агломерации и семь «социальных» маршрутов. Второй этап реализации новой транспортной модели Пермского края начнётся в июне 2021 года и включит в себя остальные маршруты Пермской агломерации. Оставшиеся пригородные и междугородние маршруты вынесены на третий этап, реализация которого запланирована на 2022 год.

Также в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на 2020—2022 годы говорится, что край планирует направить в 2020 году 500 млн руб. на приобретение 54 автобусов. Кроме того, за три года планируется привести в нормативное состояние 14 автовокзалов, автостанций и кассовых пунктов. На 2020—2022 годы на это ежегодно заложены по 50 млн руб.

Организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах будет заниматься создаваемое казённое учреждение. Также ему передадут функции оператора единой системы оплаты проезда. На обеспечение деятельности этого учреждения на 2020 год заложат 27,9 млн руб., на 2021-й — 39,4 млн руб., а на 2022 год — 34,9 млн руб.

Напомним, что в середине сентября власти Прикамья представили депутатам ЗС новую транспортную модель обслуживания межмуниципальных маршрутов региона. Как сообщил замминистра транспорта, начальник управления транспортного обслуживания Александр Клебанов, на сегодняшний день в крае действуют 200 межмуниципальных маршрутов. Все они работают по нерегулируемым тарифам.

Ежедневно межмуниципальные маршруты обслуживают 460 автобусов. При этом средний возраст автобусов, по словам Александра Клебанова, составляет 22 года. Причём, по словам министра транспорта Николая Уханова, иногда на маршрут выходят автобусы, чей возраст может достигать и 40 лет.

Александр Клебанов отметил, что действующая транспортная модель обслуживания межмуниципальных маршрутов имеет такие проблемы, как неконтролируемое повышение тарифов, высокий износ транспортных средств, а также отклонения от маршрута и нарушения расписания движения, выгодные перевозчикам. Также в крае отсутствует часть социально значимых маршрутов, которая бы позволяла жителям населённых пунктов добираться, например, до больницы.

По словам начальника управления транспортного обслуживания минтранса, в новой транспортной модели маршрутная сеть будет формироваться Пермским краем с учётом интересов потребителей, тарифы — регулироваться Пермским краем, а выручка пойдёт в бюджет, чтобы для перевозчиков не было разницы, выполнять перевозку пассажиров по «прибыльным» маршрутам или «убыточным». Также появятся требования к подвижному составу. Например, по новым требованиям подвижной состав не должен быть старше десяти лет.

Согласно проекту новой маршрутной сети, предлагается исключить из транспортной модели 35 дублирующих маршрутов и включить 20 «новых» маршрутов с учётом потребности населения в медицинском и социальном обслуживании. Благодаря этому количество маршрутов сократится с 200 до 185, а количество подвижного состава — с 460 до 436 транспортных средств. В новой транспортной модели упор будет сделан на автобусы среднего класса. Их количество вырастет с 155 до 266 единиц, в то время как количество автобусов большого класса сократится с 230 до 131, а автобусов малого класса — с 75 до 37 транспортных средств. При этом годовой прогнозный пассажиропоток должен увеличиться с 13,2 млн человек до 13,8 млн человек.

Депутаты поинтересовались, планирует ли край выделять деньги на обновление подвижного состава, работающего по пилотным маршрутам. «Мы планировали обсудить эти пять маршрутов с городом и передать их ПГЭТу. Сейчас идёт стадия переговоров, ПГЭТ считает свои расходы. Будем субсидировать, но как муниципальные. Как всё будет готово, мы расчёты представим», — ответил Александр Клебанов.