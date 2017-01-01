Маршрут Пермь — Краснокамск могут передать «Пермгорэлектротрансу» Власти Прикамья представили новую транспортную модель обслуживания межмуниципальных маршрутов региона

Твитнуть Поделиться Поделиться

Новые автобусы Volgabus

Фото: Дмитрий Енцов

Сегодня, 17 сентября, минтранс представил на комитете по развитию инфраструктуры новую транспортную модель обслуживания межмуниципальных маршрутов Пермского края.

Как сообщил замминистра транспорта, начальник управления транспортного обслуживания Александр Клебанов, на сегодняшний день в крае действуют 200 межмуниципальных маршрутов. Все они работают по нерегулируемым тарифам.

Ежедневно межмуниципальные маршруты обслуживают 460 автобусов. При этом средний возраст автобусов, по словам Александра Клебанова, составляет 22 года. Причём, по словам министра транспорта Николая Уханова, иногда на маршрут выходят автобусы, чей возраст может достигать и 40 лет.

Александр Клебанов отметил, что действующая транспортная модель обслуживания межмуниципальных маршрутов имеет такие проблемы, как неконтролируемое повышение тарифов, высокий износ транспортных средств, а также отклонения от маршрута и нарушения расписания движения, выгодные перевозчикам. Также в крае отсутствует часть социально значимых маршрутов, которая бы позволяла жителям населённых пунктов добираться, например, до больницы.

По словам начальника управления транспортного обслуживания минтранса, в новой транспортной модели маршрутная сеть будет формироваться Пермским краем с учётом интересов потребителей, тарифы — регулироваться Пермским краем, а выручка пойдёт в бюджет, чтобы для перевозчиков не было разницы, выполнять перевозку пассажиров по «прибыльным» маршрутам или «убыточным». Также появятся требования к подвижному составу. Например, по новым требованиям подвижной состав не должен быть старше десяти лет.

Согласно проекту новой маршрутной сети, разработанному ООО «Агентство дорожной информации «РАДАР», предлагается исключить из транспортной модели 35 дублирующих маршрутов и включить 20 «новых» маршрутов с учётом потребности населения в медицинском и социальном обслуживании. Благодаря этому количество маршрутов сократится с 200 до 185, а количество подвижного состава — с 460 до 436 транспортных средств. В новой транспортной модели упор будет сделан на автобусы среднего класса. Их количество вырастет с 155 до 266 единиц, в то время как количество автобусов большого класса сократится с 230 до 131, а автобусов малого класса — с 75 до 37 транспортных средств. При этом годовой прогнозный пассажиропоток должен увеличиться с 13,2 млн человек до 13,8 млн человек.

По словам Александра Клебанова, новая маршрутная сеть уже согласована с главами муниципальных образований и обсуждена с перевозчиками и населением (сайт «Управляем вместе»).

Предполагается, что фактические затраты с обновлением подвижного состава составят 2,8 млрд руб. в год, в то время как выручка прогнозируется лишь в размере 1,9 млрд руб. в год. Этот разрыв предлагается покрывать с помощью субсидии в размере 930,7 млн руб. в год. Депутаты поинтересовались, не приведёт ли это к увеличению стоимости проезда, но Александр Клебанов заявил, что в данный момент вопрос увеличения стоимости проезда минтранс не рассматривает.

Контракты с действующими перевозчиками закончатся в декабре 2021 — марте 2022 года. Новые конкурсы будут разыгрываться на пять лет. Стоимость транспортной работы малого класса автобусов составит 26,71 руб. за 1 км, среднего класса — 48,82 руб. за 1 км, а большого класса автобусов — 62,77 руб. за 1 км. Как пояснил Николай Уханов, эта стоимость работы посчитана с учётом белых зарплат, индексации, налогов и расходов на обновление подвижного состава.

Первый этап внедрения новой транспортной модели планируется запустить уже в июне 2020 года. Во-первых, в пилотный проект войдут пять маршрутов Пермской агломерации . Это маршруты с наибольшим пассажиропотоком, такие как Пермь (автовокзал) — Кондратово, Кондратово — Нефтяник, Пермь (АС Южная) — Горный, Пермь (автовокзал) — Краснокамск (Конец-Бор) и Пермь (автовокзал) — Краснокамск (автовокзал, через Звёздный). На этих маршрутах концентрируется 24,9% от общего пассажиропотока края, а потребность в субсидировании составляет 151,9 млн руб. (менее 15% от общей потребности в субсидировании). Кроме того, в пилотный проект войдут «социальные» маршруты, обеспечивающих медицинскую и транспортную доступность населённых пунктов (Кунгур — Октябрьский, Кунгур — Уинское, Кунгур — Суксун, Кунгур — Ашап (через Орду), Губаха — Гремячинск, Чернушка — Оса и Барда — Оса). Согласно расчётам, субсидия на работу этих семи маршрутов составит 21,5 млн руб. в год.

Второй этап реализации новой транспортной модели Пермского края начнётся в июне 2021 года и включит в себя остальные маршруты Пермской агломерации. Оставшиеся пригородные и междугородние маршруты вынесены на третий этап, реализация которого запланирована на 2022 год. После этого, как сообщил Николай Уханов, новую транспортную систему планируется внедрить во всех муниципалитетах края.

Депутаты поинтересовались, планирует ли край выделять деньги на обновление подвижного состава, работающего по пилотным маршрутам. «Мы планировали обсудить эти пять маршрутов с городом и передать их ПГЭТу. Сейчас идёт стадия переговоров, ПГЭТ считает свои расходы. Будем субсидировать, но как муниципальные. Как всё будет готово, мы расчёты представим», — ответил Александр Клебанов.