На Решетниковском спуске власти планируют сделать велодорожку и два тротуара Реконструкция приурочена к реновации территории «Порт Пермь»

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Начало Решетниковского спуска. Фото 2gis

Решетниковский спуск, занимающий длину около 1 км и расположенный от порта Пермь до ул. Окулова, планируется реконструировать и расширить.

Сейчас он представляет собой второстепенную улицу шириной 12 м. Улица расположена на путепроводе над железнодорожной веткой и фактически не оборудована для пешеходов.

По планам городских властей, Решетниковский спуск должен стать двухполосной автомобильно-пешеходной улицей с двумя оборудованными тротуарами, газоном с зелёными насаждениями и велодорожкой. Фактически он должен превратиться в ещё один полноценный спуск к набережной. Протяжённость участка — более 700 м.



Сейчас ширина автодороги составляет 8 м, в случае реконструкции она сузится до 7 м (две полосы шириной по 3,5 м.), тротуары будут шириной по 2,5 м каждый, велодорожка шириной 3 м. В итоге ширина улицы должна вырасти с 12 м до 17,5 м.



В случае реновации территории «Порт Пермь» под многофункциональную застройку (такие планы у властей также есть) специалисты МКУ «Институт территориального планирования» считают, что тогда потребуется уширение проезжей части улицы до трёх полос движения (две полосы — на подъём, одна — на спуск), с расширением путепровода. Потребуется и организация линии движения общественного транспорта.



Отметим, что участок исторически использовался для спуска к нижней набережной и пристаням, но после начала строительства порта в 1950-х годах он стал больше специализированным для доступа в порт, фактически заканчивающегося тупиком.