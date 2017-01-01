Два пермских вуза попали в число 1,2 тыс. лучших в мире

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Пермский государственный национальный исследовательский университет

ПНИПУ и ПГНИУ вошли в московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» за 2019 год.

Всего в рейтинг вошли 1200 университетов из 79 стран мира. Их отбором занимались 16 авторитетных зарубежных экспертов.

«Впервые в рейтинге представлены все сильнейшие вузы планеты. В процессе подготовки собрана объективная информация о более чем 1,7 тыс. университетах мира», — отметил ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

ПНИПУ попал в список вузов с 701-го по 800-е места, а ПГНИУ — в список с 110-го по 1200-е места (точное место определено только для 300 лучших вузов, далее вузы разделены на группы, охватывающие по 50 или с100 вузов).



Лучшим среди российских стал МГУ — он расположился на 22-м месте, Далее следует СПбГУ — на 41-м месте. Всего в список вошли 74 российских вуза.



В первом мировой десятке — восемь вузов из США. Лучшим в мире стал Гарвардский университет, на втором месте — Массачусетский технологический университет, на третьем — университет Пенсильвании. Конкуренцию американцам составили лишь английские Оксфорд и Кембридж.



Тем не менее в общем количестве большинство вузов — европейские (414). Далее по континентам следуют азиатские вузы, а североамериканские — на третьем.



Что касается конкретных стран, то пятёрка лидеров выглядит так: США (212 вузов), Китай (111), Великобритания (94), Россия (74) и Япония (65).