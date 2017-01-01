«Там ещё и проволока есть» Максим Решетников вновь раскритиковал работу муниципалитетов за качество ответов на жалобы жителей

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Заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 1 октября, на заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов губернатор края Максим Решетников сообщил, что ему стыдно за качество работы муниципалитетов с жалобами и обращениями граждан в социальных сетях.

«Я весь сентябрь смотрел ваши ответы и увидел, что часть из вас не понимает важности общения с людьми и не заинтересована в этой работе. Некоторые из вас отвечают так, что вы дискредитируете и себя, и всю власть, и весь механизм обратной связи», — заявил он.

Для примера он процитировал несколько жалоб жителей в соцсетях и ответов на них от лица администраций.

«Александровский район: житель жалуется на плохой ремонт теплосетей — старые трубы заклеивают скотчем. А вы отвечаете, что кроме скотча там ещё и проволока есть. Это, с одной стороны, смешно, а с другой, не стоит удивляться, почему у нас получились такие итоги выборов», — заявил губернатор.

Напомним, на прошедших 29 сентября выборах в думу Александровского округа «Единая Россия» взяла всего четыре мандата, а КРПФ — девять.

Другой пример глава региона привёл из Сивинского района. «Жители деревни Кичаново прислали фотографию старой детской площадки. А ваши сотрудники и глава Бубинского сельского поселения предлагают простое решение — всё снести, потому что нет финансирования. Может, проще администрацию поселения разогнать, а деньги, которые тратим на чиновников, направить на ремонт этой детской площадки?» — возмутился Максим Решетников.

В Красновишерске тоже написали, что нет денег. «В мае местные власти должны были по решению суда сделать капитальный ремонт в квартире пенсионерки. В ответе администрации нет никакой конкретики по срокам, и деньги не выделены. А деньги-то кто выделяет? Президент? Губернатор? Вы формируете бюджет. Если есть решение суда, то его надо исполнять», — подчеркнул глава региона.

«Мне кажется, вам должно быть стыдно. Потому что мне вот за вас стыдно. Я понимаю, что большая часть ваших ответов формируется подчинёнными, которые не всегда думают, что пишут и кому, как это будет воспринято. Не у всех из них есть сострадание к людям, но у вас-то оно должно быть. Вы же работаете с людьми. Не должно быть такого формального подхода», — заявил он.

Напомним, 28 августа на заседании Совета глав директор департамента пресс-службы администрации губернатора Дарья Левченко сообщила, что всего 10 из 46 территорий наладили оперативную работу в соцсетях и дают обратную связь на обращения жителей в течение 24 часов с момента поступления обращения: это Пермь, Кудымкар, Березники, Кунгур, Юсьвинский и Уинский муниципальные районы, Красновишерский, Оханский и Верещагинский городские округа, а также Ординский муниципальный округ.

Ещё в 11 территорий тоже дают качественные ответы, но отвечают не на все обращения и жалобы. В трёх муниципалитетах даются лишь формальные ответы. А семь территорий вообще закрыли возможность оставлять комментарии под своими постами в соцсети «ВКонтакте», поэтому люди не могут там дать обратную связь.

Максим Решетников, в свою очередь, отметил, что главы и их подчинённые не должны давать в соцсетях формальные отписки. Также губернатор подчеркнул, что необходимо исполнять все обещания, данные гражданам в социальных сетях, а если работы провести невозможно — объяснять понятным языком, почему.

В конце обсуждения Максим Решетников заявил, что будет, если главы не начнут более активно работать в соцсетях. «В следующий раз будем проводить служебную проверку, увольнять ответственных, а вы будете получать выговоры. Вам это надо?» — предупредил он.