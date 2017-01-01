Глав муниципалитетов обяжут каждый месяц проводить прямой эфир в Instagram

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Вчера, 28 августа, на заседании Совета глав при губернаторе Пермского края обсудили качество работы муниципалитетов с жалобами и обращениями граждан в социальных сетях.

Ранее для выстраивания прямой связи с жителями и отработки их жалоб и обращений главам муниципальных образований было рекомендовано создать аккаунты в Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Директор департамента пресс-службы администрации губернатора Дарья Левченко сообщила, что к августу этого года страницы в Instagram созданы в 46 муниципалитетах, «ВКонтакте» — в 45 территориях, а в «Одноклассниках» — в 23 муниципалитетах. При этом всего 10 из 46 территорий наладили оперативную работу и дают обратную связь на обращения жителей в течение 24 часов с момента поступления обращения: это Пермь, Кудымкар, Березники, Кунгур, Юсьвинский и Уинский муниципальные районы, Красновишерский, Оханский и Верещагинский городские округа, а также Ординский муниципальный округ.

Еще в 11 территорий тоже дают качественные ответы, но отвечают не на все обращения и жалобы. В трёх муниципалитетах даются лишь формальные ответы. А семь территорий вообще закрыли возможность оставлять комментарии под своими постами в соцсети «ВКонтакте», поэтому люди не могут там дать обратную связь.

Глава региона Максим Решетников заявил, что каждое утро главы территории должно начинаться с просмотра аккаунтов и изучения вопросов, раздачи поручений и их контроля. «В социальных сетях находится самая активная и самая заинтересованная аудитория. С другой стороны, она же самая сложная: вопросы задают острые, тональность бывает разная. Но в каждом таком вопросе нужно видеть суть и боль, которая за этим стоит, и реагировать. Не нравится, что пишут — делайте выводы. Бывает, конечно, и на личности переходят — терпите это. Это часть ваших должностных инструкций»,— заявил Максим Решетников.

Также Дарья Левченко попросила глав проводить прямые эфиры в Instagram минимум раз в месяц, а не в квартал. При этом проводить их надо в удобное для людей время — после завершении рабочего дня, чтобы эфир могло посмотреть наиболее количество жителей. Анонсировать прямые эфиры следует с указанием даты и точного времени, и предлагать людям задавать вопросы, которые нельзя оставлять без ответов. Также, по ее словам, нельзя оставлять аккаунты в соцсетях пустыми, так как люди им не доверяют. Для этого нужно ежедневно постить новости и добавлять фотографии. «Все равно у вас что-то происходит, какие-то вопросы отрабатываются»,— добавила директор департамента.

Максим Решетников, в свою очередь, отметил, что главы и их подчинённые не должны давать в соцсетях формальные отписки. Также губернатора подчеркнул, что необходимо исполнять все обещания, данные гражданам в социальных сетях, а если работы провести невозможно — объяснять понятным языком почему.

В конце обсуждения Максим Решетников заявил, что будет, если главы не начнут более активно работать в соцсетях. «В следующий раз будем проводить служебную проверку, увольнять ответственных, а вы будете получать выговоры. Вам это надо?» — предупредил он.