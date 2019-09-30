Пермский край занимает 62-е место в рейтинге регионов по здоровому образу жизни



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Прикамье заняло 62-е место (в прошлом году было 64-е) в рейтинге регионов по здоровому образу жизни местного населения. Такие данные опубликовало РИА Новости.

Рейтинг построен на основе агрегирования различных показателей, характеризующих здоровый образ жизни населения. При расчётах учитывались: доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда. Источниками показателей стали данные Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта России.



В итоге идеальный регион набрал бы сто баллов из ста, но такого не оказалось. Прикамье набрало 56,8 балла.



Наивысший показатель — у Дагестана — 91,8 балла, самый низкий — у Камчатского края — 39,5.

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