В Добрянке объявили конкурс на замещение должности главы округа

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Сегодня, 27 сентября, дума Добрянского городского округа объявила конкурс на замещение должности главы округа.

Как стало известно «Новому компаньону», итоги конкурса планируется подвести 5 декабря.

Напомним, что до Нового года планируется выбрать глав в преобразованных муниципалитетах. Отметим, что 26 сентября депутаты думы Осинского городского округа внесли поправки в типовое положение о проведении конкурса по отбору главы: уменьшили количество членов комиссии до восьми (по четыре от местных и краевых властей), прописали, что в состав комиссии от муниципалитета могут входить только депутаты (в типовом положении это право есть у муниципальных служащих и у общественных деятелей), зафиксировали, что комиссия предлагает думе не менее двух кандидатур (в типовом положении — чётко две), а также отметили, что председатель комиссии, у которого есть два голоса, назначается из числа местных депутатов.