Желающих реконструировать участок автомобильной дороги Пермь — Екатеринбург не оказалось

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Признан несостоявшимся аукцион на право заключения контракта на реконструкцию участков автомобильной дороги Пермь — Екатеринбург. Не оказалось желающих выполнить работы на участке с 47,4 до 58,4 км дороги.

Максимальная цена контракта составляла 3,621 млрд руб.

Как указано в техническом задании, отремонтировать предстояло участок Пермь — граница Свердловской области (км 47+400 — км 58+400). Протяжённость четырёхполосного участка дороги, который предстоит отремонтировать, составляет 10,9 км. Ширина проезжей части с асфальтобетонным покрытием — 15 м. Требуется заменить аварийное дорожное полотно, обновить придорожные сооружения, мосты, трубопроводы, нанести разметку и так далее.

Уже в этом году победитель аукциона должен будет выполнить работ на 255 млн 800 тыс. руб.

Реконструкцию необходимо завершить к 20 октября 2022 года.

При этом участники аукциона должны были внести обеспечение заявки — 181 млн руб., а размер обеспечения контракта оценивался в 1,086 млрд руб. Аукцион проводился повторно.