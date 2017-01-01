Объявлен аукцион на реконструкцию дороги Пермь — Екатеринбург

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Объявлен электронный аукцион на реконструкцию участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь — Екатеринбург. Его организатором выступает ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» федерального дорожного агентства.

Как указано в техническом задании, отремонтировать предстоит участок Пермь — граница Свердловской области (км 47+400 — км 58+400). Протяжённость четырёхполосного участка дороги, который предстоит отремонтировать, составляет 10,9 км. Ширина проезжей части с асфальтобетонным покрытием — 15 м. Требуется заменить аварийное дорожное полотно, обновить придорожные сооружения, мосты, трубопроводы, нанести разметку и так далее.

Уже в этом году победитель аукциона должен будет выполнить работ на 255 млн 800 тыс. руб.

Реконструкцию необходимо завершить к 20 октября 2022 года.

Максимальная цена контракта составляет 3,6 млрд руб. Аукцион запланирован на 12 сентября.