Выручка группы компаний «Метафракс» за первое полугодие выросла на 14%
Выручка группы компаний «Метафракс» за шесть месяцев 2019 года составила более 29,6 млрд руб., что выше показателя за аналогичный период 2018 года на 3,6 млрд руб., или на 14%. Об этом сообщает пресс-служба «Метафракса».
Объём инвестиций в основные средства и незавершённое строительство группы составил 10,9 млрд руб., в пять раз превысив результаты аналогичного периода 2018 года.
Основным объектом инвестиций ГК «Метафракс» продолжает оставаться строительство производственного комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» в Губахе, капитальные вложения в который за шесть месяцев 2019 года составили более 9 млрд руб.
Кроме того, более 317 млн руб. было направлено на обновление подвижного парка цистерн для перевозки метанола. 114 млн руб. вложено в проект строительства второй установки по производству меламина на производственной площадке в Губахе.
На строительство четырёх девятиэтажных домов в городе Губахе было направлено более 157 млн руб.
Армен Гарслян, председатель совета директоров «Метафракса»:
— Рост выручки в первом полугодии обусловлен благоприятной конъюнктурой на внутреннем и внешнем рынках, а также увеличением объёмов производства и продаж. Загрузка производственных мощностей предприятий промышленного дивизиона группы «Метафракс» в первом полугодии была близка к максимальной.