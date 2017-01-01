Выручка группы компаний «Метафракс» за первое полугодие выросла на 14%

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Фото: Сергей Копышко

Выручка группы компаний «Метафракс» за шесть месяцев 2019 года составила более 29,6 млрд руб., что выше показателя за аналогичный период 2018 года на 3,6 млрд руб., или на 14%. Об этом сообщает пресс-служба «Метафракса».

Объём инвестиций в основные средства и незавершённое строительство группы составил 10,9 млрд руб., в пять раз превысив результаты аналогичного периода 2018 года.

Основным объектом инвестиций ГК «Метафракс» продолжает оставаться строительство производственного комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» в Губахе, капитальные вложения в который за шесть месяцев 2019 года составили более 9 млрд руб.

Кроме того, более 317 млн руб. было направлено на обновление подвижного парка цистерн для перевозки метанола. 114 млн руб. вложено в проект строительства второй установки по производству меламина на производственной площадке в Губахе.

На строительство четырёх девятиэтажных домов в городе Губахе было направлено более 157 млн руб.

Армен Гарслян, председатель совета директоров «Метафракса»:

— Рост выручки в первом полугодии обусловлен благоприятной конъюнктурой на внутреннем и внешнем рынках, а также увеличением объёмов производства и продаж. Загрузка производственных мощностей предприятий промышленного дивизиона группы «Метафракс» в первом полугодии была близка к максимальной.