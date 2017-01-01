Фонд капремонта отрицает появление новых трещин в доме на Компросе, 31а

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Специалисты Инспекции госжилнадзора совместно с управляющей компанией провели контрольный осмотр сквозной трещины на Комсомольском проспекте, 31а и не обнаружили ни новых трещин, ни развития старых.

«С момента начала работ по капитальному ремонту и по сегодняшний день трещина не развивается. В настоящее время угрозы обрушения дома нет. Фондом капитального ремонта будет проведено детально-инструментальное обследование многоквартирного дома. Документация на проведение аукциона по выбору подрядчика подготовлена. Закупка будет объявлена сегодня», — сообщили в Фонде капремонта.

Напомним, жители дома, квартиры которых находятся в месте обнаруженных сквозных трещин на стене, вечером 23 сентября сообщили, что обнаружили треснувшие маячки, установленные для контроля.



Они опасаются, что будут скрыты множественные вертикальные трещины, которые ранее были обнаружены на стене здания, так как подрядчик приступил к штукатурным работам.



Ранее в ходе капремонта были обнаружены трещины шириной до 4 см. После этого представители краевого Фонда капремонта встретились с жильцами и пообещали обследование дома.



