В доме на Комсомольском проспекте во время капремонта обнаружены сквозные трещины

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Жители дома по адресу Комсомольский проспект, 31а, квартиры которых находятся в месте обнаруженных сквозных трещин на стене, вечером 23 сентября обнаружили треснувшие маячки, установленные для контроля.

Они опасаются, что будут скрыты множественные вертикальные трещины, которые ранее были обнаружены на стене здания, так как подрядчик приступил к штукатурным работам.

Как сообщают «Новости Перми», ранее в ходе капремонта были обнаружены трещины шириной до 4 см. После этого представители краевого Фонда капремонта встретились с жильцами и пообещали обследование дома.

До 27 сентября фонд должен подготовить итоги результатов обследования стен, затем обследовать грунты, фундамент и несущие конструкции.

При этом жильцы жалуются, что работы по обследованию дома не идут, а трещины, скрытые под штукатуркой, сделают дальнейшее обследование дефектов невозможным.

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