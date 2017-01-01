В Перми открылся II Межрегиональный экспортный форум

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Сегодня, 26 сентября, в Перми стартовал II Межрегиональный экспортный форум (МЭФ-2019). Главная экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта объединит представителей 16 стран мира. На момент открытия форума на мероприятия зарегистрировались более 3 тыс. человек, сообщают организаторы форума.

Гостей форума ожидают два дня насыщенной программы, более 100 российских и зарубежных спикеров, 30 мероприятий. С полной программой МЭФ-2019 можно ознакомиться на официальном сайте.

Для работы организаторами форума подготовлена выставочная зона с презентациями последних разработок предприятий Пермского края, три конференц-зала, которые за два дня деловой программы примут более двух десятков мероприятий в формате панельных дискуссий и сессий, круглых столов, презентаций и мастер-классов, и биржа деловых контактов, предназначенная для свободного общения иностранных покупателей, представителей компаний и экспертов отрасли. Отдельная зона на площадке форума в этом году выделена под экспозицию «Пермь-300», посвящённую юбилею краевой столицы, который город отметит в 2023 году.

Центральное место на площадке занимает зал пленарных заседаний. В первый день форума, 26 сентября, здесь состоится главное мероприятие деловой программы — пленарное заседание с участием губернатора Пермского края Максима Решетникова, а также заместителя министра науки и высшего образования РФ Натальи Бочаровой, генерального директора АО «Российский экспортный центр» Андрея Слепнева, директора департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Министерства промышленности и торговли РФ Андрея Цемаховича, генерального директора Итало-Российской торговой палаты Юрия Агапова, генерального директора Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олега Прозорова и заместителя генерального директора — директора по экономике и финансам АО «ОХК «Уралхим»» Игоря Буланцева.